L’infortunio di Kean lancia Yldiz: il talento turco avrà più spazio in attacco

Il gioiello della Juventus Next Gen è pronto a ritagliarsi più spazio nelle rotazioni offensive della prima squadra

L'infortunio di Moise Kean spiana la strada a Kenan Yildiz. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, che sottolinea come il problema cronico alla tibia (con conseguente stop fino al 2024) dell'attaccante della Juventus potrebbe trasformarsi per un trampolino di lancio per il giovane talento classe 2005.