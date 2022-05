Juventus-Lazio, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

Il 16 maggio i bianconeri ospiteranno la squadra di Maurizio Sarri nell'ultima partita in casa della stagione. Tutte le info per i tagliandi.

Prevista anche una tariffa dedicata agli Under 30 che potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intero. Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! I soci JOFC potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata. Per i bambini sotto i 6 anni invece, tariffa speciale a 5€ in tanti settori dello stadio .

INFO E VENDITE Tutte le info: Per acquistare i tagliandi è necessario iscriversi al sito di biglietteria. Per farlo è possibile utilizzare la Juventus card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 19.20 per utilizzare il proprio voucher covid maturato dalla stagione 19.20), il numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche con una email".