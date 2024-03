Mondiale per Club, Infantino fa i complimenti alla Juve: “Congratulazioni”

Sul proprio profilo Instagram il presidente della FIFA Infantino ha fatto i complimenti alla Juve per la qualificazione al Mondiale per Club

La FIFA ha aggiunto: "Congratulazioni alla Juve per la qualificazione alla Coppa del Mondo per club FIFA 2025! In seguito all’eliminazione del Napoli da Champions League , la Juventus ha ora la certezza di un posto nel percorso di classifica europeo e diventa la decima squadra europea a qualificarsi per il torneo".