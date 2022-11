Juve, Di Maria out e Ronaldo in: cosa sta succedendo? \ News

La Juventus ha sempre annoverato fra le sue file campioni di prima categoria. Fenomeni che hanno permesso alla Vecchia Signora di collezionare innumerevoli scudetti e trofei nazionali e di dare filo da torcere in Europa. Certo è che quando nell'estate del 2018 Agnelli si era presentato con Cristiano Ronaldo alla Continassa, erano in tanti a credere che si potesse finalmente dare l'assalto alla Champions. Purtroppo le cose non sono andate esattamente come ci si aspettava. CR7 salutò la Vecchia Signora nell'agosto 2021 per accasarsi allo United per circa 17 milioni di euro. L'avventura nei Red Devils del portoghese è stata un incubo ed è culminata con il recente licenziamento da parte del club di Old Trafford. Subito si sono scatenate tantissime voci sulla possibile futura destinazione del campione lusitano. A sorpresa, si è parlato anche di Juventus<<<