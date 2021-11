Indagine plusvalenze: cosa rischia la Juventus

Cosa rischia la Juventus sull'indagine plusvalenze

Continuano le indagini da parte della Consob e della Covisoc per quanto riguarda le plusvalenze degli ultimi anni della Juventus. Il club bianconero ha diramato un comunicato in merito ai rischi della situazione plusvalenze in cui la Juve è sotto investigazione: "La Società è soggetta a una verifica ispettiva da parte della Consob ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF, in merito alla voce “Proventi da gestione diritti calciatori” iscritta nei bilanci al 30 giugno 2020 (complessivamente pari a Euro 172 milioni) e al 30 giugno 2021 (complessivamente pari a Euro 43,2 milioni). Al rischio che ad esito della verifica ispettiva in corso la Consob adotti provvedimenti sfavorevoli per il Gruppo.