A breve l’incontro con la mamma di Rabiot: scatta l’operazione rinnovo

La dirigenza bianconera è a lavoro per blindare il centrocampista transalpino dopo il rinnovo annuale fatto in estate

Capitano nelle ultime due uscite e uomo simbolo dell'Allegri bis, Adrien Rabiot è a tutti gli effetti uno dei protagonisti della Juve seconda classifica. L'atto di fede fatto in estate, quando ha scelto di restare in bianconero seppur senza coppe a un anno dall'Europeo, ha fatto breccia nei cuori dei tifosi. Ora, la dirigenza bianconera è al lavoro per rinnovare il contratto in scadenza in estate. Obiettivo allontanare le pretendenti.