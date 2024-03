Incontro tra ex Juve: Cuadrado fa visita a Ronaldo e Cancelo | FOTO

Avrà anche cambiato squadra ma Cuadrado non dimentica i tempi passati alla Juve. L'esterno dell'Inter ha infatti deciso di andare a fare visita a due suoi ex compagni bianconeri, Cristiano Ronaldo e Cancelo, nel ritiro con il Portogallo. Il colombiano ha rincontrato i due portoghesi e in onore dei vecchi tempi ha scattato alcune foto con loro, poi pubblicate su Instagram. In descrizione un messaggio: "Che gioia rivederli Panitas". Tra i commenti tanti complimenti per la reunion tra ex Juve, ma anche diversi messaggi di disapprovazione. "Tre traditori", scrive qualcuno. In effetti il loro addio, e in particolare quello di Cuadrado verso l'Inter, è ancora una ferita aperta per molti.