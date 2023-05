Juve, Inchiesta Prisma: slitta tutto ad ottobre. Oggi la seconda parte

Nell'ambito dell'udienza - come si legge dal profilo Twitter Ju29ro - "sono stati ammessi come parti civili: la Consob, il Codacons, il Movimento Consumatori, il fondo libico Lafico. Altri azionisti sono stati invece estromessi. Rigettate le costituzioni contro il club, accolte solo quelle contro gli amministratori. Gli avvocati della difesa chiedono lo spostamento del procedimento a Milano o Roma, sedi rispettivamente di Piazza Affari e Computershare (società su cui la Juventus emette i comunicati per il mercato borsistico). Viene rinviata alla Cassazione la decisione sulla competenza territoriale del processo sull'inchiesta Prisma. Sarà la Suprema Corte a decidere se il procedimento resterà a Torino (come richiesto dai Pm) o se verrà spostato a Roma o Milano (come richiesto dalla Juventus). L'udienza preliminare riprenderà il 26 ottobre".