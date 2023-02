Ultim’ora – Inchiesta Prisma: altre 6 società coinvolte, inviati gli atti / News

Non solo la Juventus. Ci sarebbero altri 6 club italiani che rischiano una penalizzazione in classifica: inviati gli atti alle procure

L'Inchiesta Prisma si allarga

Arrivano pesantissime novità in merito all'Inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie che per ora ha portato alla sola punizione della Juventus. La Corte d'Appello Federale ha infatti inflitto 15 punti di penalizzazione al club bianconero. Le perplessità dei tifosi bianconeri sul fatto che il club piemontese non potesse aver fatto determinati affari da sola erano più che lecite e infatti pare che ci siano ben altre sei società coinvolte.