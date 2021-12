In vendita i biglietti per Juventus-Napoli

In vendita i biglietti per il match contro gli azzurri

Il sito web ufficiale della Juventus ha aperto la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli . Di seguito riportiamo tutti i dettagli: "La prima gara del nuovo anno la giocheremo a casa nostra, all’Allianz Stadium, e sarà una grande sfida da non perdere. I bianconeri ospiteranno il Napoli il 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania (orario non ancora ufficializzato) , e il match sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. Anche per questa occasione ci sarà bisogno di tutto il vostro supporto dagli spalti. Acquistate i biglietti per questa partita: fatevi o fate uno splendido regalo di Natale! Da domani, venerdì 17 dicembre, saranno aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop .

Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium sarà obbligatorio mostrare il Super Green Pass con QR Code e il tagliando di accesso. In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate ai Member e agli abbonati alla stagione 2019/20. Queste tariffe saranno disponibili solamente durante le fasi di vendita riservata a ciascuna categoria. Non sei ancora Member? Scegli qui la tipologia che preferisci e attivala subito! Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, saranno previste anche tariffe dedicate, con un prezzo ridotto rispetto alla tariffa intera, per gli Under 30 e gli Over 65. Per questa gara il costo, a biglietto, per la categoria Under 6 sarà di € 10,00 in tutti i settori nei quali è prevista la promo". (juventus.com)