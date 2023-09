Tutti gli impegni di settembre: dopo la sosta c’è il big match contro la Lazio

Quattro match nel mese di settembre per la Juventus con due impegni in trasferta e due in casa. Sarri ospite all'Allianz dopo la sosta

Saranno quattro gli impegni nel mese di settembre per la squadra di Massimiliano Allegri: due in casa e due in trasferta. Il primo appuntamento sarà domenica sera ore 20.45 al Castellanicontro l'Empoli di Zanetti ancora a secco di punti e ultimo in classifica assieme a Sassuolo e Lazio. Biancocelesti guidati dall'ex Maurizio Sarri che saranno ospiti all'Allianz Stadium in occasione della 4° giornata di Serie A, subito dopo la sosta nazionali (il 16 settembre alle ore 15.00).

Sarà la 159a sfida in Serie A tra Juventus e Lazio con il bilancio che sorride decisamente ai bianconeri con 85 vittorie della Vecchia Signora, 38 pareggi e 34 successi in favore dei biancocelesti. La Juve ha messo a segno 282 gol contro la Lazio nel massimo campionato, subendone 171. Successivamente ci saranno poi Sassuolo (reduce da due ko di fila come la Lazio) e Lecce (rispettivamente fuori e in casa per il turno infrasettimanale). 21 i precedenti contro i neroverdi con la Juve che vanta 15 vittorie bianconere, 3 pareggi e 3 sconfitte (l'ultima risale proprio al 16 aprile scorso quando finì 1-0 per il Sassuolo grazie alla rete di Defrel).

Per quanto riguarda infine il bilancio contro i salentini guidati da D'Aversa, sono 42 incontri totali tra le due compagini con 4 vittorie in favore del Lecce, 10 pareggi e 28 sconfitte (considerando anche 2 amichevoli). Tre vittorie in favore della Juventus negli ultimi tre scontri. Un calendario piuttosto abbordabile per gli uomini di Allegri che dopo il bell'esordio contro l'Udinese ora sono chiamati alla vittoria contro i toscani.

