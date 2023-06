Impallomeni: “Serve uno step di crescita, Vlahovic è un problema…”

Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a Maracanà su TMW Radio, commentando le tematiche principali della giornata. Sul mercato delle big ha detto: "La prima mossa? Il Milan l'attaccante, ma non so il profilo. Ad oggi vedo parametri zero, c'è poco denaro che gira e c'è da respingere l'offensiva araba. All'Inter davanti di certo c'è solo Lautaro, Dzeko non si sa e Lukaku è del Chelsea. Per la Juventus invece ripartirei dal manico."