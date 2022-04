Impallomeni: “Raspadori non è l’alternativa a Dybala”

Stefano Impallomeni, giornalista, ha detto la sua sul possibile approdo di Raspadori alla Juventus nel prossimo calciomercato.

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni, giornalista, ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sul possibile acquisto di Raspadori da parte della Juventus. Ecco le sue parole su Dybala e l'attaccante del Sassuolo, obiettivo numero uno per i bianconeri in vista della prossima stagione, considerando anche le dichiarazioni dello stesso giocatore e dell'ad del club emiliano Carnevali, parole che hanno lasciato aperte tutte le porte per il trasferimento: "Credo che la Juve abbia le idee chiare per il futuro. Raspadori è un acquisto buono ma non è l'alternativa a Dybala. E' un giovane, va lasciato tranquillo, di crescere. E' un ragazzo ambizioso, ha personalità e mezzi tecnici ma da qui a diventare affidabile ce ne passa."

Su Locatelli, che dopo un periodo molto positivo, negli ultimi mesi è calato: "Per me il Sassuolo è un esempio virtuoso di come fare calcio. Ma ho dubbi sul fatto che giocatori pur talentuosi siano pronti per piazze importanti. Sono pronti per piazze che devono rifarsi un look, tornare nelle coppe. Gli manca un'esperienza di mezzo per andare in alto. A me piace Locatelli, ma la Juve è una cosa importante. Magari in un altro ambiente...è un ottimo complementare che funziona in un ambiente che va. Altrimenti il salto lo accusi."

Sulla situazione del Napoli, visto che dopo la sconfitta di Empoli, la squadra è andata in ritiro e per il futuro la posizione di Spalletti non è certa come alcune settimane fa: "Sono tutte storie differenti quelle viste a Napoli. Gattuso lo scorso anno fece un bel finale, qui il contrario. Ci sono valutazioni da fare. Io stimo Spalletti, è uno dei migliori a livello europeo, ma contano i risultati. C'è stata una crisi tecnica improvvisa, imprevedibile, ma non dobbiamo drammatizzare troppo. Io credo che Italiano rimanga a Firenze per migliorare ancora. Aspetterei se fossi in lui."