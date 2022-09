Impallomeni: “La Juve ha reagito a livello caratteriale. Su Milik…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, Stefano Impallomeni ha commentato il match della squadra di Allegri: " Per la Juventus una partita dignitosa e non tanto sorprendente . Mi sarei aspettato una prestazione così e una reazione a livello caratteriale . C'è un gruppo che vuole andare oltre le difficoltà. Allegri ha rinunciato alle paure, nelle difficoltà pian piano ci ha messo molto del suo. La reazione di Danilo va interpretata. Vuol dire 'siamo la Juve, che a Firenze abbiamo toccato il fondo e un club come questo deve capire che rappresenta qualcosa d'importante' . Credo sia stato fatto un passo in avanti contro un'armata come il PSG . Anche il Milan ha fatto una prestazione dignitosa. Le italiane devono affrontare la Champions con leggerezza e magari così esce qualcosa di importante".

In Europa le partite si giocano a un altro ritmo: "E' un altro mondo, purtroppo per noi peggiorato. Noi amiamo le pause, il Milan ci ha dato un po' di aria fresca con il ritmo, però non è che ogni anno puoi ripeterti a mille all'ora perché non puoi andare ai quei livelli in campionato. Finché non avremo una certa mentalità non vinceremo".