Impallomeni: “Pogba? Se arrivasse un offerta la Juventus accetterebbe”

Impallomeni ha parlato del calciomercato riguardanti i giocatori in orbita Juve: per il giornalista il club accetterebbe la cessione di Pogba

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di calciomercato. In particolare, di tutti quei giocatori che sarebbero anche in orbita Juventus. A partire da Sergej Milinkovic-Savic, che però sarebbe sempre più vicino ad approdare nel campionato arabo: "Abbiamo sentito in pochi giorni Sarri e Lotito. Sarri ha parlato chiaro di quello che vorrebbe, Lotito ha detto invece che prenderà gente funzionale. La situazione non è delle più agevoli. Vedremo se l'attacco arabo ci sarà, se arrivassero 40 mln la Lazio farà almeno due acquisti importanti. L'ho visto tranquillo comunque Lotito, vedremo se arriverà Berardi o altri. Per il resto Parisi non credo che lo voglia Sarri, però credo un centrocampista, un esterno di difesa e poi un vice-Immobile. Parisi va testato, ma ha un suo percorso. Mi sembra un giocatore coraggioso, dalla grande personalità. E' un po' piccolo ma è molto dinamico e ha carattere. Se trova l'allenatore, l'impianto di gioco giusto può essere molto importante. Vedremo se arriverà veramente alla Fiorentina ma sarebbe un bel colpo".