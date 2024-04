Impallomeni: “Non sono sicuro che Samardzic serva alla Juventus”

Impallomeni ha parlato del presunto interesse della Juventus per Samardzic: per il giornalista potrebbe non essere il profilo più adeguato

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dei possibili rinforzi della Juventus per il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra il sogno Teun Koopmeiners e i dubbi sulla permanenza di Adrien Rabiot, spunterebbe sempre l'ipotesi Lazar Samardzic. Per il giornalista, il centrocampista dell'Udinese potrebbe non risultare l'investimento ideale per le attuali necessità della Juve. Ecco le sue parole: "Direi Koopmeiners, ma in generale a centrocampo deve fare qualcosa. Devi rifare il centrocampo. Samardzic? Non so se ti fa fare il salto di qualità, servono due giocatori di spessore e di personalità. Rabiot? Non è certo che rimanga. E quindi devi rifare tutto il centrocampo".