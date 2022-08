Impallomeni: “Milinkovic? Non penso che Lotito si muova da 80 milioni”

Stefano Impallomeni è intervenuto di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per parlare dei temi di attualità della Serie A. Dopo l'infortunio occorso negli Stati Uniti a Paul Pogba, per cui si aspetta l'esito del consulto a Lione di domani, per il mercato della Juventusè tornato in auge il nome di Sergej Milinkovic-Savic: "Da una parte c'è la necessità della Juve di rinforzare il centrocampo dopo gli infortuni di Pogba e McKennie. Sarà un altro inizio in salita. Penso che Lotito non si muova dagli 80 milioni, non credo si possa fare un'operazione alla Chiesa. Immagino che voglia almeno una buona parte della cifra subito".