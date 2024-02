Impallomeni: “La Juventus deve decidere in fretta il futuro della panchina”

Impallomeni ha parlato della situazione legata alla panchina della Juventus: per l'ex calciatore, il club non dovrebbe tergiversare a lungo

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha espresso la sua opinione sulla situazione legata alla guida tecnica della Juventus . Per l'ex calciatore, la società sbaglierebbe a dilungare i tempi di attesa della decisione sul prossimo allenatore per la panchina. Ecco le sue parole:

"E' evidente che la Juventus non possa più aspettare il suo futuro. La Juve deve avere le idee chiare già ora e si deve capire. Dal punto di vista dei risultati c'è da fare tanto. E' in un momento difficile la Juve e deve stare attenta, anche al ritorno del Milan. Conte? Sogna la Champions quindi cerca un club che possa avere un portafogli importante e in Italia la vedo difficile".