Impallomeni: “La Juve dovrebbe tenere Allegri. Alcaraz acquisto giusto”

Stefano Impallomeni ha parlato di alcuni temi in chiave Juventus: dal futuro in panchina di Massimiliano Allegri, all'arrivo di Carlos Alcaraz

Inoltre, sull'arrivo di Carlos Alcaraz ha detto: "Secondo me la Juve ha fatto bene a prenderlo e a non percorrere la garanzia data da Bonaventura e Pereyra. Non deve spaventare la cifra per il riscatto, è stata messa dal Southampton perché il giovane vale ed è stato cercato da Tottenham e Liverpool. La Juve ha vinto la concorrenza e per me è un giovane di valore, che si può adattare velocemente. Ha le caratteristiche che mancano al centrocampo della Juve".