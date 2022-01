Impallomeni: “Dybala? Se ti liberi di stipendi importanti, è un’operazione fattibile per l’Inter”

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni, ex giocatore, ha parlato di vari temi ai microfoni di TMW Radio tra cui anche la Juventus. Le sue parole: "Atalanta-Inter? Un punto che va bene a entrambe le squadre. E' stata una partita intensa quella tra Atalanta e Inter, i due portieri grandi protagonisti Musso e Handanovic. E' un campionato bellissimo perché nonostante le otto vittorie consecutive non piazza la fuga l'Inter e ci sta il Milan ad un solo punto. L'Inter è sempre stata l'Inter, il Milan non lo è mai stato il vero Milan perché sta affrontando un'emergenza in difesa. Inzaghi deve stare comunque attento.

E' stata una bella partita, non si può parlare di due punti persi per entrambe le squadre. E' una occasione persa per le tante assenze che aveva l'Atalanta ma non si può vincere sempre. L'Inter non è fuggita perché Inzaghi nelle ultime due partite ha segnato solo su rigore. E non è un caso. L'Inter è al meglio, Milan e Napoli no e nonostante tutto l'Inter non è fuggita dal Milan. Quindi per questo deve preoccuparsi Inzaghi. Ieri si è mangiata diverse occasioni l'Inter come quella di Dzeko. Devi stare attento quando gira così. Spreca troppo, se non fai gol poi arriva il nervosismo. L'Inter è fortissima, ma deve fare attenzione.

Il Milan lo scorso anno ha fatto esperienza, non crollerà come successo un anno fa, ne sono sicuro. Il Napoli è stato decimato ma è ancora lì a combattere. Dybala? Se ti liberi di stipendi importanti, è un'operazione fattibile per l'Inter. Economicamente si può fare, se il giocatore si accontenta di non prendere 10 milioni e fa una valutazione personale, si può fare. Arrivabene non ce l'ha con Dybala, poi fa un altro lavoro, ma mi chiedo se alla Juventus sia cambiato qualcosa. Arrivabene non parla a caso. Punta più in alto".