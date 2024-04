Impallomeni: “Colpito dall’esultanza della Juventus per il gol alla Lazio”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l'esultanza al gol alla Lazio della Juventus nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Mi ha colpito l'esultanza della Juve sul gol, sembrava 'Fuga per la vittoria'. Ha vinto tanto nella sua storia, ma quell'esultanza è stata incredibile. C'era imbarazzo, tensione. E ho visto un Cambiaso uscito nervoso, ma sto con Allegri stavolta. Non si può speculare sulla posizione incerta del tecnico. Non è corretto questo. Cambiaso lo stimo, è cresciuto molto e non è la prima volta che fa così. E' stato molto faticoso vederla. Ho visto una Juventus molto brutta, che è riuscita a passare il turno, e una Lazio che avrebbe potuto osare di più. Dopo il 2-0 non ho capito tanto la lettura della partita di Tudor. Complimenti comunque alla Lazio, che l'aveva rimessa in piedi, la Juve stava barcollando e mi aspettavo una Lazio che potesse rischiare ancora dieci minuti. Per me voleva aspettare a mettere le frecce nel finale, ma servivano prima. Sul 2-0 devi aggredire, rischiare, immaginando anche di poter prendere gol. Ha speculato col cronometro e non ho capito questa strategia".