Impallomeni: “Chiesa è un problema per la Juventus e la Nazionale”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato delle condizioni fisiche dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Il ragazzo deve risolvere i suoi problemi fisici, non gioca perché non sta bene. Se sta bene, invece, Allegri lo fa giocare ovviamente. Avere o non avere Chiesa alla grande è un problema anche per la Nazionale".