Immobile: “Mi è sempre piaciuto incontrare avversari forti, come Chiellini”

Ciro Immobile, calciatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione di un evento. Ecco le sue parole su diversi temi, parlando sia degli avversari che delle gare fondamentali della sua esperienza calcistica: "Partite importanti nella mia carriera? Ce ne sono varie che mi hanno segnato però quelle che ricordo con più emozione sono l'esordio in Serie A e il debutto in Nazionale. Con queste due partite mi sono approcciato al mondo dei professionisti e quindi le ricordo con più emozione. All'Olimpico ce ne sono state tante che mi hanno colpito. Sicuramente sono tutte sentite, però ovviamente quelle dei goal al derby contro la Roma sono le più belle.