Serie A, Immobile fa una tripletta e supera Vlahovic

Il centravanti della Lazio ha segnato tre reti nella sfida di Marassi contro il Genoa ed è tornato in testa alla classifica dei marcatori.

Nel match delle 12:30 la Lazio ha battuto a Marassi il Genoa per 4-1, con il gol di Marusic e la tripletta di Immobile. Per i padroni di casa autorete di Patric. Il centravanti biancoceleste così esce da un periodo in cui aveva segnato solo 2 reti su calcio di rigore nelle ultime uscite. Un digiuno su azione a cui si erano aggiunte le feroci critiche per il suo rendimento in Nazionale. Dopo l'eliminazione dell'Italia dai playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar, per mano della Macedonia del Nord, tra i maggiori responsabili della disfatta era stato indicato proprio il capitano della Lazio. Dopo essersi portato a casa il pallone della partita contro i rossoblù, il giocatore cresciuto nelle giovanili della Juventus si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Sky Sport.