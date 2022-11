Juve, novità per Iling-Junior: si lavora al rinnovo del contratto

In questa stagione la Juventus aveva iniziato male, sia in Serie A che in Champions League. La squadra bianconera aveva mostrato grosse lacune di gioco e anche i risultati stentavano ad arrivare. Problemi dovuti anche ai tanti infortuni dei big bianconeri . Queste assenze però hanno favorito l'utilizzo di molti giovani interessanti da parte di Massimiliano Allegri . Uno di questi è stato certamente Samuel Iling-Junior .

Sono state tre le presenze quest’anno tra campionato e Champions League per il talento inglese, arrivato in bianconero dal Chelsea. Nonostante abbia giocato solo 43 minuti nelle sue prime presenze con la Juve, il classe 2003 ha già collezionato 2 assist , mettendo in mostra le sue doti nel dribbling , nel cross e non solo.

Il contratto di Iling Jr è in scadenza a giugno 2023, ma la Juventus, che già prima del suo esordio aveva avviato il dialogo per il prolungamento, non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare, specialmente a parametro zero. Secondo quanto riferisce Romeo Agresti, infatti, l’accordo per il rinnovo sarebbe molto vicino alla fumata bianca, così da poter continuare il suo processo di crescita in bianconero, interrotto dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori prima della sosta. Le condizioni del giovane però non destano preoccupazione e sarà disponibile per la ripresa del campionato.