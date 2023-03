Iling-Junior: dopo la doppietta in Nazionale è pronto a prendersi la Juve

La Juventus è pronta a riprendere la sua marcia in campionato dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri ospiteranno sabato sera all'Allianz stadium il Verona per ricominciare la loro rincorsa alle prime posizioni, valevoli per le qualificazioni per le coppe europee del prossimo anno. La squadra si sta allenando alla Continassa in attesa del ritorno degli ultimi nazionali, con Massimiliano Allegri che avrà finalmente a disposizione quasi tutta la rosa al completo.