Iliev: “Vlahovic ha il carattere del campione, diventerà uno dei migliori”

Il direttore sportivo dell'ex squadra di Dusan Vlahovic, il Partizan Belgrado, ha parlato del giocatore appena approdato alla corte della Juventus

redazionejuvenews

Il nuovo calciatore della JuventusDusanVlahovicè arrivato questa mattina al JMedical per sostenere le visite mediche prima di porre la firma sul nuovo contratto, che lo legherà alla Juventus per 4 anni e mezzo a 7 milioni più bonus a stagione. Un investimento importante per la squadra bianconera, con il giocatore pagato 70 milioni piu 5 di bonus, pagabili in cinque anni alla Fiorentina. I bianconeri si sono assicurati un talento del presente e del futuro, con i suoi 17 gol in 21 partite di Serie A, che sperano aiuti Massimiliano Allegri a risalire la classifica per essere protagonisti nella seconda parte della stagione.

Intanto il direttore sportivo del Partizan Belgrado IvicaIliev, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW del nuovo calciatore della Juventus e del futuro che attende l'attaccante serbo, con la Juventus che si è assicurata uno dei migliori prospetti europei per i prossimi anni, sistemando il reparto di attacco anche per il futuro e per gli anni a venire: "Vlahovic è un talento puro e sono convinto che possa diventare uno dei migliori centravanti d'Europa, anzi probabilmente lo è già. L'ho conosciuto bene quando era qui al Partizan e ho sempre saputo, dentro di me, che un giorno sarebbe arrivato in una delle squadre più forti al mondo. Adesso ce l'ha fatta".

"Lui pensa solo al campo e ha le sue idee su dove vuole arrivare. Ricordo che nei giorni liberi veniva ad allenarsi da solo, visto che la casa dei suoi genitori è vicino al nostro centro sportivo. Poi anche dopo gli allenamenti si fermava per provare i tiri in porta. Ha la strada giusta in mente, non guarda a destra o sinistra ma solo davanti a sé. Nella sua testa è forte, ha il carattere del campione e niente lo può spostare dal suo obiettivo. Così si arriva a certi livelli".