Iliev: “Questo sarà l’anno di Vlahovic, è un giocatore di grande qualità”

Ivica Iliev, dirigente, ha analizzato la situazione relativa a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e punta di diamante della Serbia.

redazionejuvenews

Ivica Iliev, dirigente ed ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Vlahovic. Ecco le sue parole: "Sì, questo sarà l'anno di Dušan. Lo scorso anno ha incontrato qualche difficoltà di troppo, ma è assolutamente normale quando vesti la maglia di un top club. Lo score e le prestazioni, nonostante un'annata non brillante della Juventus, è stato comunque positivo. Ha dimostrato con la maglia bianconera di essere un giocatore di grande qualità, è sempre stato molto talentuoso sin da bambino. Era solo questione di tempo, non mi sono mai pentito della scelta fatta di portarlo in prima squadra al Partizan. E' uno dei talenti più forti che abbia mai visto in carriera, eppure di giocatori ne ho visti tanti. Non ha nulla da invidiare ad Haaland che è tra gli attaccanti più forti e promettenti in Europa".

Ancora sull'ex Fiorentina: "La pressione? Questo succede quando si è giovani, perché più andrà avanti con l'età e più diventerà bravo a gestire la pressione nei confronti di se stesso. Al momento spende troppa energia per le cose che non deve fare, ma Dušan in campo mette sempre il 100% e questo piace ad ogni allenatore. La maturità, perché ha solo 22 anni, lo renderà più concreto e calmo in queste situazioni. Il mio augurio è che Dušan possa realizzare con la maglia della Juventus quel che non è riuscito a fare con il Partizan Belgrado. I colori, d'altronde, sono gli stessi. E ormai sono cuciti sulla sua pelle. Mi piacerebbe vedergli vincere la classifica dei capocannonieri, il titolo in Italia e la Champions League. Sarebbe davvero molto bello".

Su Kostic: "Lo seguo moltissimo perché mi piace il suo modo di giocare. In Germania si è imposto in un campionato non semplice dal punto di vista dell'intensità e della tecnica, è veloce e i suoi cross sono sempre perfetti per gli attaccanti. Di Maria e Kostić sono tra i migliori assistmen in Europa, la Juve non poteva fare scelta migliore per Dušan. Questi due campioni sforneranno 15 assist a testa a stagione. Ne sono sicuro".