Il valzer sulla fascia: intreccio di mercato per la Juventus

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus per una nuova partita fondamentale del suo campionato. I bianconeri, infatti, alle 20:45 scenderanno sul campo di San Siro per affrontare i padroni di casa del Milan, nella gara valevole per la 16esima giornata della Serie A 2020-2021. Un big match importantissimo per entrambe le squadre, che potranno mettere a segno uno step cruciale nella lotta Scudetto. Nel frattempo, si è aperta anche la finestra invernale di calciomercato, con la Vecchia Signora che, ancora una volta, si presenta come protagonista assoluta delle contrattazioni.

I bianconeri, infatti, sono già coinvolti in diversi affari importantissimi, con Fabio Paratici al lavoro per valutare i profili adatti e individuarne di nuovi. Nelle ultime ore, poi, il Chief Football Officer della Juve avrebbe allestito una maxi operazione, che vedrebbe coinvolto anche un altro club di Serie A. Si tratta di una sorta di valzer sulla fascia, dato che questo intreccio di mercato della Juventus riguarda due esterni. Stiamo parlando dei giovani Luca Pellegrini e Gianluca Frabotta, entrambi di proprietà del club torinese. Il primo è attualmente in prestito al Genoa, mentre il secondo fa parte della rosa di Andrea Pirlo e ha già collezionato diverse presenze in questa stagione.

Secondo quanto riportato questa mattina da Sky Sport, la Vecchia Signora sarebbe intenzionata a riprendere Pellegrini già a gennaio. Tuttavia, i Grifoni sono disposti ad assecondare le richieste provenienti da Torino solo in cambio del cartellino di Frabotta. Ci potrebbe essere, dunque, uno scambio tra le due società, anche se i calciatori sono entrambi di proprietà della Juve. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità. In casa Juventus è pronto un valzer sulla fascia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<