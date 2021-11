Il turno di Serie A di marzo sempre più verso lo spostamento per aiutare l’Italia

Il turno di Serie A di marzo verso lo spostamento

Il turno di Serie A di marzo che sarà nella settimana in cui l' Italia avrà i playoff per accedere ai prossimi Mondiali probabilmente sarà spostato per aiutare la squadra di Mancini . Oggi ha detto la sua in merito Marco Tardelli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: " Se ha senso fare ciò? Ma certo che lo ha. Mancini ha bisogno di stare con la squadra e noi dobbiamo fare il possibile per lui . Sono giorni non facili, è un momento particolare, la qualificazione al Mondiale farebbe un gran bene a tutto il sistema calcio. Qualche sacrificio va messo in conto.

Il loro Europeo non è finito l’11 luglio, non illudiamoci. È andato avanti per tutti tra feste, telefonate, richieste… Un rilassamento è inevitabile e non c’è il tempo materiale per recuperare. Non hanno recuperato completamente, si capisce anche dagli infortuni. E poi ci sono già pochi selezionabili, quasi nessuno in alcuni ruoli fin troppo pieni di stranieri, aggiungi gli indisponibili e la storia si complica. Stage a febbraio? Ma per forza! Quello non ha neanche problemi con le date. Mancini non può presentarsi a marzo e riprendere in mano la squadra dopo quattro mesi. Troppo rischioso. La Nazionale a volte dà fastidio. Capisco quindi la difficoltà dello spostamento, il dover giocare magari a in un orario non serale, i sacrifici. Ma la Nazionale è un bene di tutti e il rischio è grosso per tutti. Forse non si è capito quanto".