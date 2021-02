Il segreto di de Ligt: usa gli stessi scarpini da due anni

TORINO – In casa Juve regna l’entusiasmo dopo i brillanti risultati ottenuti in questo ultimo mese, a partire dalla vittoria della Suercoppa a Reggio Emilia contro il Napoli, passando poi per il doppio confronto di Coppa Italia con l’Inter e la vittoria sulla Roma per 2-0. Finalmente, dopo i primi mesi un pò a rilento ora sembra vedersi notevolmente la mano di Andrea Pirlo, il quale sta plasmando la squadra conducendola ad una serie di successi che, hanno totalmente rimesso in discussione le sorti del campionato e non solo. Bianconeri che potranno contare anche sulla forma smagliante della baby coppia difensiva composta da Demiral e De Ligt, con il primo sempre piu al centro del progetto bianconero e con l’olandese, che ormai sta diventando inamovibile tra le gerarchie di Pirlo. Inutile dire che il futuro della Juve passa da qui e i tifosi juventini si augurano di poterli vedere giocare insieme ancora per molto tempo, procuratori permettendo.

Intanto, in queste ore sta emergendo una curiosità molto particolare sul difensore ex Ajax che, sta suscitando molto dibattito sui social. De Ligt infatti, indossa gli stessi scarpini dall’aprile del 2019 sia durante le partite che in allenamento, senza mai aver provato anche per un solo istante ad indossarne degli altri. Non ci sarebbe nulla di male, se non per via delle numerose toppe che sono state applicate nei vari punti in cui erano rovinati o addirittura bucati. Si tratta di un modello Adidas X 18.1 White e Solar Yellow, riproposto dal noto marchio sportivo al difensore, il quale gli avrebbe garantito anche la produzione di un modello esclusivamente per lui. Ma neanche questo è bastato a convincere il centrale numero 4 che, non vuole sentire ragioni e anziché privarsene, le passa in consegna ai magazzinieri della Juve ogni volta che gli si presenta una nuova voragine. Il tutto è stato documentato anche attraverso alcuni post social.