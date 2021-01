Il ricordo della Juve per l’Avvocato Agnelli: “Oggi scenderemo in campo per lui”

TORINO – Sono passati ormai 18 anni dalla scomparsa dell’avvocato Gianni Agnelli, storica guida della Juventus. Un uomo che ha legato il proprio nome a doppio filo con quello della Vecchia Signora e di cui ci si ricorderà per sempre nel mondo bianconero. Per questo, con una nota ufficiale sul proprio sito web, il club ha voluto condividere un’emozionante ricordo dell’Avvocato. Ecco le parole della Juventus:

“E’ vero che nel calcio si corre sempre. E’ vero il nostro sport non permette di fermarsi, dopo una vittoria bisogna già pensare al prossimo obiettivo, dopo una giornata storta c’è subito l’occasione di rialzarsi. Il calcio va veloce, forse mai come in questa stagione, ma c’è qualcosa che resta eterno, indelebile, immutatamente forte nel corso degli anni: il ricordo, il pensiero di una storia grandiosa e di chi la ha scritta. E in pochi, davvero in pochi, la nostra storia la hanno scritta come l’Avvocato, che se ne andava proprio oggi, 18 anni fa.

Sarebbe impossibile raccontare Giovanni Agnelli in poche parole. Si potrebbero citare le sue vittorie alla guida della Juventus, il suo stile inconfondibile o forse, più di tutto, la sua vicinanza alla squadra anche dopo la presidenza, testimonianza di un legame in grado di andare oltre i ruoli, oltre gli impegni, oltre ogni ostacolo. Testimonianza di un amore.