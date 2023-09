Il riassunto del giorno, Juve tra due fuochi: Bonucci e Pogba

Un 'the day after' non dei migliori in casa Juve. Dopo la bufera scoppiata ieri, si è espressa l'agente del centrocampista francese dichiarando: "Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole". Nel frattempo il Polpo è stato sospeso in attesa dell'esito delle contro-analisi per far maggiore chiarezza.