TORINO - La Juventus ha pubblicato sul proprio sito web il report dell'allenamento di oggi: "Prosegue la settimana di allenamenti per i bianconeri in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica 2 maggio, con fischio d’inizio alle ore 18.00, la Juventus sarà impegnata a Udine contro i friulani. Il match sarà valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, la quint’ultima del girone di ritorno. In palio ci saranno punti importanti e la squadra di Mister Andrea Pirlo vorrà sicuramente tornare a casa con una vittoria. Il gruppo, dunque, per preparare al meglio questo appuntamento si è ritrovato questa mattina al Training Center, dopo la sessione pomeridiana di ieri. L’allenamento odierno, accompagnato da una leggera pioggia, ha visto i giocatori concentrarsi su possesso palla ed esercitazioni tattiche. Domani, a tre giorni dalla sfida contro l’Udinese, l’appuntamento per i bianconeri è nuovamente fissato al mattino".

A proposito di Juventus ha parlato Andrea Pirlo al termine del match con la Fiorentina: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, mentre avremmo dovuto affrontarlo in un altro modo, perché era una gara fondamentale nella corsa alla Champions. Eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi e così abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari. Abbiamo provato a metterci con i tre dietro, tenendo gli esterni un po' più alti, e provando a giocare tra le linee con Ramsey e Dybala, ma abbiamo sbagliato a interpretare la partita, perché loro tenevano una linea difensiva molto alta e aggressiva, quindi avremmo dovuto attaccare maggiormente la profondità. Non ci siamo riusciti, quindi a fine primo tempo abbiamo inserito Morata, per avere un cambio di passo e siamo andati un po' meglio, tenendo largo Kulusevski e dando la possibilità a Cuadrado di salire e creare superiorità numerica in quella zona di campo. Ronaldo? Ha avuto qualche occasione che non è riuscito a sfruttare, però nel complesso non ha fatto male".