Il recap dei bianconeri in nazionale

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus ha fatto il recap dei bianconeri in nazionale nella serata di ieri. Ecco la nota: "Sono state una serata e una nottata intense per i bianconeri, che si stanno giocando con le loro Nazionali la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno in Qatar. Partiamo dall'Europa: brilla un gol di Chiesa, ma non brilla il risultato per gli Azzurri, che non vanno oltre l'1-1 con la Bulgaria a Firenze e che, domenica, si dovranno giocare una partita fondamentale per il girone contro la Svizzera, remake della sfida di qualche settimana fa a EURO2020. Gol per Chiesa, assist per Kulusevski in un altro remake di ieri sera: Svezia-Spagna, "derby" bianconero (in campo anche Morata), vinto dai padroni di casa, con assist decisivo per il gol del 2-1 finale, appunto, dello svedese juventino.

Ci spostiamo in America: a Nord, zero a zero fra USA, in trasferta contro El Salvador. A sud, pari anche per la Colombia (1-1 fuori casa contro la Bolivia). Queste due partite hanno visto titolari McKennie per il team USA, Cuadrado nella Colombia. Vincono, sempre in trasferta, sia l'Argentina che il Brasile. Entra a gara in corso Paulo Dybala nell'1-3 dell'Argentina in Venezuela; i verdeoro, invece, passano in Cile, 0-1, con in campo la coppia di laterali bianconeri, Danilo e Alex Sandro. Questa sera nessun bianconero in campo, si riparte domani".

Intanto oggi la Juventus ha voluto ricordare Gaetano Scirea: "Indimenticato e indimenticabile. Avevamo descritto così Gaetano Scirea, in occasione dell’inaugurazione della mostra a lui dedicata. Aggettivi che infrangono le barriere del tempo, così come la sua classe, dentro e fuori dal campo, la cui purezza rimane inscalfibile e inarrivabile a distanza di generazioni. In realtà, quando si descrivono un Campione ed un Uomo così grandi, le parole diventano sempre riduttive. Per questo, a 32 anni di distanza da quella tragica notte del 3 settembre 1989 in cui “Gai” ci lasciò, vogliamo solo stringerci in un abbraccio alla famiglia di Gateano e a tutto il popolo bianconero per ricordare un esempio senza eguali, il cui valore va al di là di qualsiasi parola. Ciao Gateano. Sarai sempre con noi".