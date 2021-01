Il Real Madrid piomba su un giocatore della Juventus

TORINO – Mancano poche ore al fischio d’inizio di un nuovo impegno della Juventus. I bianconeri se la vedranno questa sera sul campo dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo, nella gara valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Una partita molto importante questa, soprattutto perché il Milan, ieri sera, ha vinto 2-0 contro il Toro, allungando di nuovo sulle concorrenti. La squadra di Andrea Pirlo, dunque, vuole conquistare altri tre punti, per rimanere in scia e tentare di accorciare ancora di più nelle prossime giornate.

Nel frattempo, si sta muovendo anche il calciomercato, con molte voci di possibili affari che stanno circolando dalle parti della Continassa. Infatti, i bianconeri sono alla ricerca di alcuni rinforzi per la squadra, che sta affrontando alcune situazioni complicate, a causa degli infortuni e a causa del Covid. In particolare, la società sembra intenzionata ad acquistare una quarta punta, che possa completare il pacchetto offensivo della rosa; questo perché, nelle ultime partite, CR7 e Dybala sono stati costretti agli straordinari, a causa dell’infortunio di Morata, l’unico attaccante oltre a loro. Inoltre, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare alcune voci circa un possibile affare in uscita. Secondo quanto riportato da fichajes.com, il Real Madrid sarebbe piombato su un giocatore della Juventus.

Si tratta di Merih Demiral, difensore turco classe 1998. Cresciuto nelle giovanili del Fenerbache, il giocatore è stato acquistato dalla Vecchia Signora nel 2019, dopo l’esperienza esaltante con la maglia del Sassuolo. Dopo il grave infortunio rimediato contro la Roma un anno fa, il difensore è tornato in campo la scorsa estate e, nonostante alcuni problemi fisici anche in questo avvio di stagione, si sta imponendo come una delle prime scelte di Pirlo per il reparto arretrato. Per questo, la Juventus non sembra intenzionata ad accettare le lusinghe del Real Madrid e vorrebbe trattenere Demiral, il cui contratto scade nel 2024. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<