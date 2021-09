Il programma dei nazionali bianconeri di oggi

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato il programma di stasera per tutti i nazionali bianconeri. Soprattutto stasera l'Italia tornerà a scendere in campo contro la Bulgaria, da neo campione d'Europa e da quinto posto nel ranking FIFA. Ben sei juventini sono stati convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini: Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Kean e Locatelli. Italia che dunque cercherà la seconda vittoria consecutiva alle qualificazioni dei Mondiali di Qatar 2022. Questa la nota sul sito ufficiale della Juve: " Proseguono i gironi di qualificazione ai prossimo Mondiali in Qatar, nel 2022. Nella serata di ieri sono arrivati due pareggi, entrambi per 1-1, per Francia e Olanda. I transalpini hanno ospitato la Bosnia-Erzegovina, gli olandesi hanno affrontato in trasferta la Norvegia. Nella prima delle tre gare in programma non sono scesi in campo nè Rabiot nè de Ligt.