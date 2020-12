Il piano della Juventus per Reynolds

TORINO – La Juventus è tornata in campo alla Continassa per preparare la seconda parte della stagione, che già dal mese di gennaio metterà di fronte i bianconeri a grandi sfide. Tra quella di Coppa Italia contro il Genoa, la finale di Supercoppa contro il Napoli, e la sfida alle de milanesi, i bianconeri si giocano molto nel primo mese dell’anno, e tutta la squadra sembra esserne consapevole e pronta alle sfide che la aspettano.

Mentre i giocatori lavorano al centro sportivo bianconero agli ordini di Andrea Pirlo, chi lavora sul mercato è Fabio Paratici, che ha rotto gli indugi riguardo al primo possibile colpo bianconero, e sta cercando di chiudere il suo acquisto, in sinergia con un altro club vista la mancanza di slot liberi per gli extracomunitari dei bianconeri. Il calciatore in questione è il terzino americano dei Dallas Fc Bryan Reynolds, che sta avendo grandi prestazioni oltreoceano, oltre a venire dalla stessa squadra del colpo estivo Weston McKennie.

La presenza dell’americano in rosa è uno dei fattori che hanno spinto il terzino a stelle e strisce a scegliere la Juventus, che ora deve trovare però un club con cui effettuare l’acquisto, vista l’impossibilità per questa stagione di tesserare un nuovo extracomunitario. I bianconeri potrebbero infatti rimandare l’acquisto del giocatore in estate, ma la concorrenza del Brugges e della Roma stanno spingendo i bianconeri ad accelerare i tempi. Paratici sta quindi parlando con il Cagliari per portare il terzino in Sardegna già da gennaio, per poi averlo a disposizione da giugno in bianconero. Per il cartellino il Dallas FC chiede tra i 7 e gli 8 milioni di euro, cifra che i bianconeri sono disposti a spendere per assicurarsi il terzino classe 2001.

