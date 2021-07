Il piano della Juve per Gabriel Jesus: sullo sfondo c’è anche il ritorno di Kean

Il piano della Juve per Gabriel Jesus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus, in attesa di capire come si risolverà la situazione Cristiano Ronaldo, avrebbe già pronta la lista per l'attaccante della prossima stagione. L'obiettivo numero uno sarebbe la punta del Manchester City, Gabriel Jesus, che al club bianconero interesserebbe da tempo e lo scorso anno è stato utilizzato pochissimo da Guardiola. La valutazione attuale del giocatore si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro, ma i citizens sarebbero disposti ad abbassare le pretese e, se necessario, anche a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto con rate divise in più anni, un po' come accaduto nell'affare Federico Chiesa tra Fiorentina e Juventus. L'attaccante brasiliano, dunque, verrebbe unito alla batteria di attaccanti insieme a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Ma non solo: la Juventus sarebbe a lavoro con l'Everton per riportare in bianconero Moise Kean, attaccante che piace molto a Massimiliano Allegri e che non deve fare per forza il titolare.