Il museo di CR7 lancia una maglia speciale per i 100 gol con la Juve

Il museo di CR7 ha messo in vendita una maglietta speciale

Cresce l'entusiasmo per il proseguo degli Azzurri agli Europei, specie dopo le eliminazioni delle due candidate alla vittoria finale, Francia e Germania. A queste si vanno ad aggiungere anche le uscite di scena da parte dell'Olanda e dei campioni in carica del Portogallo, ai quali non è bastato il solito Cristiano Ronaldo, fermatosi a quota 5 gol in questo torneo.