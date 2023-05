Juve, il giorno dopo: le opinioni bianconere sull’eliminazione con il Siviglia

La Juventus saluta i sogni europei a favore del Siviglia: in merito al passaggio a vuoto bianconero le voci di alcuni opinionisti juventini

redazionejuvenews

La Juventus ha perso 2-1 al Ramon Sanchez-Pizjuan per mano del Siviglia. Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, la squadra di Allegri era passata momentaneamente in vantaggio con Vlahovic, subentrato a Kean. Il pareggio 5' minuti dopo di Suso ha condotto il match ai supplementari. Qui Lamela ha completato la rimonta degli spagnoli dopo pochi minuti dall'inizio del primo tempo. Alessandro Matri ha commentato l'uscita della Juventus dall'Europa League: "Non hanno funzionato troppe cose. Il Siviglia ha fatto una grande gara e la Juve in certi momenti lo ha concesso, nonostante i bianconeri potessero andare avanti prima. Forse doveva giocarla come il secondo tempo dell’andata e non è successo. Se concedi il palleggio al Siviglia può succedere questo".

Il monito di Matri alla Juventus — L'ex attaccante della Juventusaveva suggerito la stessa cosa anche prima del fischio iniziale del match. Ecco cosa aveva detto: "La Juve deve ripartire dal secondo tempo dell'andata; non dovrà concedere ripartenza ai giocatori avversari che sono molto forti. Nel secondo tempo li ha presi un po' più alti con le tre punte e penso che questo sarà l'obiettivo anche stasera". Speranze disilluse, come ha commentato anche un altro ex bianconero come Giancarlo Marocchi. Sull'andamento del match, ha risposto così: "È stato tutto meraviglioso, ma purtroppo non possiamo far parte della festa. È festa Siviglia. È stata una partita molto bella, il primo tempo bellissimo, con tre occasioni da una parte e tre dall'altra, in una semifinale non succede spesso. Poi nel secondo tempo si parla dei dettagli. la Juve ha difeso al limite dell'area, ma poteva ripartire con maggiore qualità".

Marocchi critico su Chiesa e Di Maria — In particolare, l'ex centrocampista della Juventus ha analizzato negativamente la prestazione di alcuni singoli. Ecco cosa ha detto: "È chiaro che tanti giocatori della Juve, soprattutto i giovani, hanno giocato bene. Di Maria no; Chiesa prima o poi va recuperato, non può essere questo. E' un anno e mezzo che si è fatto male e non può essere questo. La Juve può tornare a giocare le semifinali, potrà tornare a lottare per lo scudetto, ma i giocatori più importanti devono esserci. Chi mi è piaciuto? La difesa ha giocato benissimo. Locatelli, Rabiot e Fagioli, finché è rimasto in campo, perfetti. Kean il suo l'ha fatto e bene. Adesso bisognerà pensare e puntare sui giocatori... Vlahovic che ha fatto una stagione così così, Chiesa che non c'è mai stato. Questi sono i giocatori dai quali ripartire".