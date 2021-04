Il fratello di Kean: “Difficile torni all’Everton. Il sogno è Moise alla Juve”

Il fratello di Kean ha parlato

TORINO - Giovanni Kean , fratello di Moise, ha parlato ai microfoni di Tuttosport circa il futuro dell'attaccante dell'Everton, attualmente in prestito al PSG, aprendo ad un suo eventuale ritorno alla Juventus : "Diciamo che mi sembra difficile che torni all'Everton, nonostante il cartellino sia di proprietà degli inglesi, e vi assicuro che al Psg si trova molto a suo agio. Poi nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto. Io, da tifoso della Juventus, me lo auguro che Moise torni in bianconero . Al momento giusto mio fratello e Raiola sceglieranno l’opzione migliore. Moise avrebbe fatto comodo ad Andrea Pirlo? Sicuramente. Ma, al di là di mio fratello, da fuori mi sembra che quest’anno sia mancato l’entusiasmo degli anni dei grandi trionfi. Il sogno è uno: Kean alla Juve".

Ieri, ha proposito di Juventus, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo per presentare il match di oggi: "Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l’Atalanta ha caratteristiche particolari e che gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre. Noi abbiamo provato delle contromosse per evitare la loro pressione feroce: sono contento del lavoro che abbiamo fatto in settimana, sarà una partita intensa e sono fiducioso. L’Atalanta ha grandi giocatori, ci son pochi giocatori con la forza fisica di Zapata o con l’estro di Ilicic. Ronaldo domani non sarà della partita. In questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema al flessore nato dopo la gara di domenica scorsa, non si sente in grado di poter spingere e avrebbe rischiato troppo. Abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e proveremo a recuperarlo per la partita di mercoledì. Dybala giocherà dall’inizio. Bonucci è rientrato dal Covid e sta lavorando per tornare nella massima condizione. Arthur e McKennie stanno bene, si sono allenati regolarmente e saranno disponibili per la gara di domani".