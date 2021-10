Il figlio di Rugani a battesimo: “La nostra famiglia tutta riunita, a Torino, in questo giorno così speciale”

Il figlio del difensore della Juventus è stato oggi battezzato alla presenza delle famiglie dei due

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in attesa della ripresa del campionato, che vedrà domenica i bianconeri impegnati contro la Roma di Josè Mourinho. Massimiliano Allegri ha lavorato in questi giorni al campo di allenamento bianconero, cercando di rimettere in condizione il brasiliano Arthur: protagonista di un'ora contro l'Alessandria in amichevole, il giocatore ha dato buoni segnali di ripresa, e domenica contro i giallorossi potrebbe giocare un pezzo di partita. Chi potrebbe essere della partita è anche il brasiliano KaioJorge, anche lui recuperato dal suo infortunio e disponibile per il tecnico, che senza Morata dovrebbe gettarlo nella mischia anche per fargli assaggiare la Serie A.

Per due giocatori recuperati, Massimiliano Allegri ne ha persi altri due, che hanno portato una grossa emergenza a centrocampo: Adrien Rabiot è stato infatti trovato positivo al COVID nel ritiro della Nazionale francese e non potrà essere della partita, ed è in dubbio anche per quella contro lo Zenit. Discorso diverso invece per McKennie, infortunatosi nella notte nella sfida degli USA e che potrebbe anche lui non essere disponibile per la partita contro i giallorossi. I due si vanno ad aggiungere ad Alvaro Morata, i cui tempi di recupero sembrano abbastanza lunghi, e che potrebbe rientrare per la sfida di San Siro contro l'Inter.

La Juventus si prepara dunque ad un mini ciclo che dirà molto di quello che sarà la stagione bianconera, con Massimiliano Allegri che avrà bisogno di tutti i giocatori vista la grande mole di partite. Uno che ancora non ha visto tanto il campo è Daniele Rugani, ultimo difensore nelle gerarchie bianconere ma che oggi ha potuto festeggiare per un avvenimento extracampo: il difensore e la compagna Michela Persico hanno infatti battezzato il figlio a Torino alla presenza di parenti e amici, con la showgirl che ha voluto condividere tramite il suo profilo Instagram il lieto evento: "Sorellina madrina, cognato padrino, ⛪️ La nostra famiglia tutta riunita, a Torino, in questo giorno così speciale"