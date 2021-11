Il figlio di Pirlo posta sui social: “Povero chi sfoga la propria frustrazione. Amo la Juve”

Il figlio di Pirlo si è sfogato sui social contro i tifosi che lo accusavano di un post provocatorio

E' crisi nera in casa Juve, dopo il secondo k.o consecutivo in appena 4 giorni che ha portato sconforto e ridimensionato totalmente una squadra che nell'ultimo mese sembrava in forte crescita. A beneficiarne questa volta è stata l'Atalanta di Giampiero Gasperini, uscita vittoriosa dall'Allianz Stadium per effetto della rete messa a segno dal suo bomber indiscusso, Duvan Zapata. La differenza, forse, sta tutta qui. Ai bianconeri mancano i gol e di conseguenza, sviluppare manovre offensive che possano portare a segnare in modo fluido in questo momento storico, sembra quasi un oasi nel deserto. Ecco perche, servirà fare un gran mercato gia nella sessione di gennaio e tentare di salvare una stagione che fino a questo momento non lascia affatto sperare a tutti i tifosi juventini.