Il fallo di Chiellini su Saka riprodotto sul videogioco: ecco il video

La trattenuta di Chiellini è stata riprodotta in un videogioco

redazionejuvenews

Sono gia trascorse piu di due settimane dallo storico trionfo degli Azzurri ad Euro 2020, dove hanno sconfitto potenze come Belgio, Spagna e come ciliegina sulla torta l'Inghilterra in finale davanti al pubblico nemico. Ancora oggi però, i ricordi e le emozioni vissute nell'indimenticabile notte di Wembley sembrano essere piu nitidi che mai e giorno dopo giorno i tifosi italiani trovano modi alternativi per manifestare tutta la loro gioia. Ricordiamo infatti che il titolo Europeo in Italia mancava dal 58 e l'ultimo trofeo portato a casa dai nostri è stato il celebre Mondiale di Germania 2006, ecco perche serviva rivivere 'notti magiche' e sentirsi nuovamente uniti dopo due anni oscuri e pieni di sofferenza seminata dalla pandemia.

Uno dei riti che piu di tutti sta impazzando è la 'moda' del tatuaggio post vittoria, per omaggiare la 'Banda del Mancio'. Tantissimi infatti sono stati quelli realizzati e condivisi dai tifosi sui social, dalla Coppa alla 'Donnarumma', fino alla scritta 'It's coming Rome'. Ma quella piu gettonata è stata la riproduzione del fallo di Giorgio Chiellini ai danni dell'inglese Saka, disegnata e tatuata in diversi e svariati formati.

La trattenuta del Capitano dell'Italia è infatti diventata virale in pochissimo tempo, mandando in delirio tutto il popolo italiano e scatenando al contrario, l'ira degli inglesi. Come se non bastasse, proprio in queste ore è ritornata a spopolare sul web, questa volta in un video che immortala lo stesso fallo e la stessa azione riprodotta però sul celebre videogioco FIFA 21.