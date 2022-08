Il Codacons denuncia Dazn per i disservizi della prima giornata

Molti tifosi, anche per Juventus-Sassuolo, hanno avuto diversi problemi nella visione delle gare di Serie A su Dazn, per malfunzionamenti della piattaforma. Il Codacons ha deciso di sporgere denuncia con un atto ufficiale: “Sebbene l’emittente abbia sin da subito fatto sapere di essere pronta a rimborsare gli utenti […] un eventuale rimborso non solo non sarebbe insufficiente ma evidenzierebbe con tutta evidenza l’inefficacia e l’inadeguatezza del servizio. Ad oggi, tanto la Lega Nazionale Professionisti quanto l’AGCOM non possono non prendere in considerazione le denunce degli utenti (che hanno sommerso i social network) quale segno di indignazione che ha raggiunto livelli altissimi, specialmente alla luce dei costi (per nulla ridotti) degli abbonamenti televisivi proposti dalla piattaforma. La Lega Calcio sembrerebbe aver permesso che la fiducia dei tifosi italiani venisse tradita una volta di più, e DAZN ha dimostrato di non essere all’altezza del servizio, come già evidente lo scorso anno.