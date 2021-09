Il Capitano della Bulgaria: “Tifo Juve e ammiro Bonucci”

Il Capitano della Bulgaria ha parlato

Dopo le prime due uscite di campionato torna anche la pausa per la Nazionale e forse, mai come quest'anno l'attesa di rivedere unito il gruppo degli Azzurri era cosi forte. La conquista dell'Europeo infatti, ha portato un entusiasmo stellare in tutta la nostra nazione e ora il popolo italiano spera di ripetere l'impresa anche nel Mondiale in Qatar. Per farlo però prima bisognerà qualificarsi e una delle squadre da affrontare e possibilmente battere è la Bulgaria che, affronteremo stasera.

"Sono un tifoso della Juventus e ammiro tanto Bonucci. Giocare questa sfida contro i campioni d'Europa è per me e i miei compagni una bella vetrina. Ovvio che molti di noi sognano di approdare in un grande club e fosse per me avrei già scelto: ammiro da sempre la Juventus e molti dei suoi campioni a iniziare da Bonucci. Speriamo di poter disputare una prestazione importante e fare una bella figura, non c'è ansia ma voglia di fare bene, nel nostro gruppo ci sono molti giovani che hanno fame e voglia di mettersi in mostra".