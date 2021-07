Il BVB si tira fuori dalla corsa per Demiral: “Escluso che spenderemo tanto”

Le parole del direttore sportivo del club

redazionejuvenews

Il calciomercato sta entrando nel vivo, con le squadre che stanno cercando di migliorare le rose a disposizione dei rispettivi tecnici, cercando di non spendere esageratamente, vista anche la situazione post covid in cui versano le finanze di molti club. La Juventus sta lavorando in entrata ed in uscita, per regalare ad Allegri la miglior squadra possibile per il prossimo anno: tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora, come tanti quelli dati per partenti da Torino.

Uno di questi è Merih Demiral, nel mirino di molte squadre, una su tutti il Borussia Dortmund, che però si è tirato fuori dalla corsa al difensore, come spiegato in un'intervistato dai microfoni della Bild dal direttore sportivo del club tedesco Sebastian Kehl, visto l'alto prezzo del cartellino: "Non entro nello specifico dei nomi, ma guardiamo il mercato dei difensori. Vogliamo aspettare però di vedere come si evolve la situazione legata ai nostri: Zagadou e Koulibaly potrebbero tornare in autunno, Emre Can è tornato adesso, per Hummels vedremo. Siamo preparati ad ogni scenario, ma è escluso che spenderemo tanto per un giocatore d'ora in avanti. La crisi dovuta al Covid-19 ha causato perdite e tre cifre e dobbiamo stare attenti al bilancio".

Demiral ha iniziato a lavorare per la prima volta con Massimiliano Allegri, che sta cercando di conoscere e farsi un'impressione sul giocatore. Demiral è corteggiato da molti club, europei e italiani, e oltre al BVB ci sarebbe anche l'Atalanta sulle sue tracce: dalle parti di Torino, con un'offerta da non meno di 35 milioni, il giocatore potrebbe essere venduto anche in nome del bilancio societario, anche se l'ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri, che sta valutando il giocatore. Demiral non ha, dal canto suo, desiderio di lasciare Torino, ma vorrebbe un posto da protagonista nella prossima stagione, che a Torino potrebbe avere viste anche le condizioni da preservare del Capitano Giorgio Chiellini.