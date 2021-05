Il Barcellona ci riprova per de Ligt, per la Juve è incedibile

I catalani ancora sull'olandese

Matthijs de Ligt è sempre stato nel mirino del Barcellona, beffato dalla Juventus due anni fa. Il difensore olandese aveva già mostrato il DNA del campione durante gli anni all'Ajax e, dopo qualche incertezza e un debutto difficile, è diventato un punto fermo imprescindibile anche per la Juventus. Ma a Barcellona quella coppia de Ligt-de Jong non sembrerebbero aver rinunciato a ricomporla. Stando a quanto affermato dai media catalani, i blaugrana starebbero contattando Mino Raiola per tentare ancora di discutere del futuro dell'olandese, oltre che dei gioielli Donnarumma e Haaland. La Juve lo ha acquistato per oltre 70 milioni di euro e lo considera un punto cardine del presente e del futuro. Difficile dunque che i bianconeri possano arrivare a privarsene, a meno che non arrivi una proposta davvero indecente. Nel pieno della crisi dovuta alla pandemia mondiale, operazioni faraoniche (a tre cifre alla Mbappè o Neymar, giusto per far chiarezza) non sembrano essere all'ordine del giorno, specie per un difensore.