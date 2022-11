Ihattaren torna alla Juve. Sneijder lo difende: “Sa di aver sbagliato”

Ihattaren si prepara a tornare alla Juve e l'ex Inter Sneijder lo aiuterà a tornare in forma. Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro

redazionejuvenews

Era e sarebbe dovuto essere un prospetto del calcio mondiale, ma da quando è stato acquistato dalla Juve Mohammed Ihattaren è solo un flop. Il talento olandese una volta lasciato il PSV si è perso. Ad agosto 2021 la Juve lo ha acquistato per circa 2 milioni di euro, per poi mandarlo subito in prestito alla Sampdoria. In 3 mesi il classe 2002 ha collezionato 0 presenze. I giornali parlavano di depressione, crisi, fatto sta che a gennaio 2022 il giocatore è tornato a Torino.

A questo punto la Juve ha deciso di rimandarlo in prestito, questa volta in Olanda, nella seconda squadra dell'Ajax. Qui Ihattaren ha alternato prestazione più o meno convincenti, ma a dicembre 2022 il giocatore tornerà ancora una volta a Torino. Ad aiutarlo a tornare in forma ci penserà l'ex Inter Sneijder, che intervenuto nel corso del programma tv Veronica Offside ha detto:

"Sa anche di aver sbagliato, lo dice anche lui. Vuole rimediare. Ha fatto notizia diverse volte e ha commesso errori che non dovrebbe fare come calciatore professionista. Vuole mettere tutto da parte. Deve perseverare, questa è ovviamente la parte più difficile. Se vieni da un quartiere del genere allora c'è sempre qualcosa in agguato. Quando esci di casa ti imbatti in certi ragazzi. Anche lui se ne rende conto. Ho detto: 'Cerca di evitare tutto e concentrati esclusivamente sul rimetterti in forma.' E lo farà, dice. E lo aiuterò in questo, lo sto facendo per lui".